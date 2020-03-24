Москва, , 23:44 — REGNUM Больным коронавирусом гражданам в Москве разрешено самостоятельно лечиться на дому. Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале оперативного штаба по профилактике коронавируса в столице.

Соответствующее правило введено приказом департамента здравоохранения столицы от 22 марта. Снимок документа также опубликован в телеграмм-канале.

Однако данное правило действует при условии, что заболевание протекает в легкой форме. При этом данная норма ограничена по срокам и действует в период с 23 по 30 марта 2020 года.

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