Вашингтон, , 23:40 — REGNUM Президент Гарвардского университета Лоуренс Бэкоу заразился новым коронавирусом. Об этом сообщила 24 марта пресс-служба учебного заведения.

В распространённом заявлении президента вуза отмечается, что он и его супруга накануне сдали тест на вирус, который дал положительный результат, при этом сами они не знаю, как именно заразились.

Сообщается, что и Бэкоу, и его супруга с 14 марта работают из дома и ограничили контакты с людьми. Студенты Гарвардского университета ранее в марте были переведены на дистанционное обучение.

Напомним, согласно последним данным, число жертв нового коронавируса в Соединённых Штатах достигло уже 600 человек, количество подтверждённых случаев заболевания приблизилось к 50 тысячам.