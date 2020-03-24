Вашингтон, , 23:24 — REGNUM Называть вирус SARS-CoV-2 «китайским» правомочно, считает американский президент Дональд Трамп. Он заявил об этом 24 марта в интервью Fox News.

Отвечая на вопрос, корректно ли называть новый коронавирус «китайским», Трамп напомнил, что «вирус пришёл из Китая».

Трамп «Вирусы называют по тому месту, откуда они распространяются».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, агентство Синьхуа 17 марта заявило, что название «китайский» или «уханьский» вирус применительно к SARS-CoV-2 — это дискредитация Китая.

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