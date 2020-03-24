Анкара, , 23:22 — REGNUM За истекшие сутки в Турции было выявлено 343 новых случая заражения коронавирусом, сообщил 24 марта на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его утверждению, было сделано 3952 теста, из которых 343 оказались положительными.

Таким образом, общее число установленных фактов заражения коронавирусом в Турции достигло 1872 человек.

Кроме того, за последние сутки умерли от COVID-19 семь человек, а всего количество летальных исходов заболевания составило на 24 марта 44 случая.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта наибольшее число заражённых отмечено в Китае, Италии и Испании. С 11 марта вспышка новой коронавирусной инфекции COVID-19 официально признана пандемией.