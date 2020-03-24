Париж, , 23:31 — REGNUM Более тысячи человек стали жертвами заболевания, вызванного коронавирусом во Франции. Об этом 24 марта сообщил генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон. Трансляция его выступления велась на странице министерства социальных дел и здравоохранения в Twitter.

Количество новых случаев заражения коронавирусом выросло за прошедшие сутки почти на 2,5 тысячи. В настоящее время общее число выявленных случаев заражения инфекцией составляет более 22,3 тысячи человек.

Число жертв COVID-2019 за сутки возросло на 240 человек. Общее количество погибших от заболевания составило 1,1 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении властями Франции режима чрезвычайной санитарной ситуации на территории страны. Он предусматривает меры, ограничивающие свободу передвижений граждан.

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