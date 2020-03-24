Рим, , 22:58 — REGNUM Власти Италии приняли решение о значительном повышении штрафов за нарушение карантина в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил на пресс-конференции 24 марта премьер-министр станы Джузеппе Конте.

Ранее в Италии был установлен штраф за нарушение мер по сдерживанию распространения коронавируса в размере 206 евро. Теперь размер штрафа будет составлять от 400 до 3000 евро.

По данным министерства внутренних дел Италии, в различных регионах страны выявлено уже более 60 тысяч случаев нарушения карантина.

Напомним, ранее сегодня служба гражданской обороны Италии сообщила о 743 скончавшихся пациентах с коронавирусом за последние сутки. Общее число жертв коронавируса в стране достигло 6820 человек, число заражённых — 69 176 человек.

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