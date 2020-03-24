Мурманск, , 22:50 — REGNUM В Мурманской области выявлены два новых предварительно положительных результата теста на коронавирус. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Один пациент с подозрением на заболевание вернулся с отдыха на Кубе и по возвращении был госпитализирован в Апатитах с жалобами на плохое самочувствие. Второй прибыл из Амстердама и в Мурманске обратился на горячую линию с симптомами простуды», — сообщил глава региона.

Сейчас ведется работа по определению круга контактов и их госпитализации. Проводятся противоэпидемические мероприятия. Также проходит санитарная обработка помещений. Предпринимаются все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса. Точный диагноз пациенту с подозрением на болезнь будет поставлен после дополнительной проверки анализов.

«Я ещё раз призываю всех, кто вернулся в страну или не исключает контакт с заболевшим коронавирусом, соблюдать режим самоизоляции! Приезжая из-за границы и не соблюдая двухнедельный карантин дома, вы ПОДВЕРГАЕТЕ ОПАСНОСТИ ЖИЗНИ окружающих! Будьте, пожалуйста, сознательнее», — написал Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай нового коронавируса был обнаружен в Мурманске 16 марта у ирландца, прибывшего в Заполярье на шахматный турнир. Он находится в больнице. Его состояние опасений у медиков не вызывает.