Мурманск, 24 марта 2020, 22:50 — REGNUM В Мурманской области выявлены два новых предварительно положительных результата теста на коронавирус. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Андрей Чибис.
Сейчас ведется работа по определению круга контактов и их госпитализации. Проводятся противоэпидемические мероприятия. Также проходит санитарная обработка помещений. Предпринимаются все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса. Точный диагноз пациенту с подозрением на болезнь будет поставлен после дополнительной проверки анализов.
Как сообщало ИА REGNUM, первый случай нового коронавируса был обнаружен в Мурманске 16 марта у ирландца, прибывшего в Заполярье на шахматный турнир. Он находится в больнице. Его состояние опасений у медиков не вызывает.