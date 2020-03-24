Вильнюс, , 22:47 — REGNUM Министерство здравоохранения Литвы сегодня, 24 марта, констатировало вторую смерть, вызванную коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «Министерство здравоохранения Литвы со скорбью сообщает, что этим вечером в клинике Сантаришкес умерла вторая жертва коронавирусной инфекцией. Женщина относилась к группе риска», — говорится в заявлении.

Литовский национальный вещатель LRT отмечает, что пациентке было 90 лет. Ранее в Литве в городе Укмярге от коронавируса скончалась 83-летняя женщина.

Всего в Литве было диагностировано 209 случаев коронавируса.