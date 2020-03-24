Тирана, , 23:03 — REGNUM Распространение коронавируса по стране стало причиной неожиданных новостей для 600 заключенных пенитенциарных учреждений Албании.

24 марта правительство страны приняло решение о временном освобождении нескольких категорий заключенных. Об этом заявила министр юстиции Албании Этильда Джонай.

Право выйти на свободу на три месяца получат заключенные в возрасте старше 60 лет, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями — наиболее уязвимые перед коронавирусом. Для этого необходимо их личное желание и согласие родственников. Воспользоваться такой возможностью смогут около 600 из свыше 5 тысяч заключенных.

Причиной такого решения является неизбежность быстрого распространения коронавируса в замкнутых помещениях тюрем в случаях, если вирус проникнет в места заключения, что поставит под угрозу жизни осужденных.

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