Дублин, , 22:44 — REGNUM Собираться группами численностью больше четырёх человек запретили жителям Ирландии, пишет 24 марта The Irish Times.

Комментируя это временное нововведение, ирландский премьер-министр Лео Варадкар отметил, что такие ограничения необходимы, пока не пройдёт пик нового коронавируса.

Варадкар «Людям следует оставаться дома, если это возможно».

Отмечается, что в стране до 19 марта не функционируют школы, торговые точки и места отдыха. Людей по возможности перевели на дистанционный формат работы.

Напомним, число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в Ирландии достигло 1125, летальных исходов шесть.

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