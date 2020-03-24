Ханой, , 22:57 — REGNUM До 134 человек возросло количество выявленных случаев заражения коронавирусом во Вьетнаме. Об этом 24 марта сообщил интернет-портал правительства Вьетнама VGP.

За сутки были подтверждены 11 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заразившихся достигло 134 человек, среди них 31 иностранный гражданин.

Полностью излечились от коронавирусной инфекции 17 пациентов, летальных исходов в стране зарегистрировано не было.

Во Вьетнаме на сегодняшний день временно прекращён приём всех международных авиарейсов с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приостановке правительством Вьетнама действия безвизового режима для граждан России, Белоруссии и Японии.

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