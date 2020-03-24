Москва, , 22:29 — REGNUM Запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе является абсолютно обоснованной мерой в условиях эпидемии коронавируса. Об этом написал 24 марта замруковдителя Минздрава России Олег Салагай в своём Telegram-канале.

«Научные данные показывают, что кальяны могут быть источником распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путём. Не является исключением и коронавирусная инфекция», — отметил он.

Салагай добавил, что подобные ограничительные меры были введены в целом ряде стран, включая те, в которых курение кальяна традиционно очень распространено.

Напомним, ранее сегодня по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России региональным органам власти было поручено ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и других подобных заведениях. Контроль за соблюдением запрета возложен на Роспотребнадзор.