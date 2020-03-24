Приштина, , 22:58 — REGNUM 24 марта президент Косово Хашим Тачи призвал премьер-министра Альбина Курти приостановить действие постановления об ограничении права граждан на свободу передвижения до окончания рассмотрения его Конституционным судом. Данный призыв был сделан Тачи в ходе специально проведенной пресс-конференции.

Запрос о рассмотрении данного решения на предмет противоречия Конституции края был отправлен президентом в Конституционный суд утром 24 марта. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в суде обещали провести экспертизу постановления в максимально короткие сроки. Однако уже 25 марта состоится голосование о вынесении вотума недоверия Альбину Курти, в поддержку которого непременно выступит партия президента — Демократическая партия Косово, ныне возглавляемая Кадри Весели.

В принципе, президент Косово ничего не имеет против ограничения права граждан на свободу передвижения в качестве меры против распространения коронавируса — есть лишь один нюанс, такое ограничение должно быть инициировано им. Напомним, неделю назад Тачи выступил за введение в Косово режима чрезвычайного положения, предполагающего возможность введения ограничения ряда прав граждан, однако премьер-министр Курти счел такую меру излишней.

Напомним, в период с 10:00 до 16:00 и с 20:00 до 5:00 гражданам запрещается выходить на улицу и садиться за руль.

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