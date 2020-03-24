Москва, , 22:03 — REGNUM В МИД РФ поддержали заявление генсека ООН Антониу Гутерреша и призвали участников вооружённых конфликтов в ряде мировых регионов ввести режим прекращения огня. Об этом говорится в соответствующем заявлении, опубликованном министерством.

«В связи с распространением во всем мире эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 МИД России настоятельно призывает стороны региональных вооруженных конфликтов незамедлительно остановить боевые действия, ввести режим прекращения огня и гуманитарную паузу», — говорится в сообщении.

В противном случае, уточняет ведомство, «подобное развитие событий может привести к возникновению гуманитарной катастрофы общемирового масштаба».

В МИД РФ подчеркнули, что особую тревогу у российской стороны вызывают военные конфликты в Афганистане, Ираке, Йемене, Ливии, Сирии, а также на палестинских территориях, включая сектор Газа. Помимо этого, отдельно в этом списке были упомянуты риски в странах Африки.