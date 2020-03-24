Ереван, , 22:05 — REGNUM 14 человек выздоровели от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа в Армении. об этом 24 марта сообщил министр здравоохранения страны Арсен Торосян в своём Facebook.

Как уточнил Торосян, 12 выздоровевших находились на карантине, но не были госпитализированы, так как у них наблюдалась лёгкая форма заболевания. Ещё два человека прошли курс лечения в инфекционной больнице.

Пациенты инфекционной больницы получили отрицательный тест на коронавирус, они будут выписаны после прохождения повторного обследования, в случае его отрицательного результата.

Также Торосян отметил, что из карантина вышли 88 граждан, 37 из них находились дома, 51 человек был изолирован в специально отведенных местах. По последним данным, в Армении на сегодняшний день выявлено 249 случаев заражения коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 190 случаях заражения коронавирусной инфекцией.

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