Вашингтон, , 21:52 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом во всём мире преодолело отметку в 400 тыс. человек, сообщает 24 марта пресс-служба американского Университета Джонса Хопкинса, ведущего официальную статистику пандемии.

Уточняется, что на 24 марта в разных странах мира выявлено 407 485 фактов заражения людей коронавирусом пневмонии.

Кроме того, известно о 18,2 тыс. летальных исходов заболевания. На данный момент по числу смертей на первое место вышла Италия, где погибли 6,8 тыс. человек.

На сегодняшний день в первую тройку стран, наиболее пострадавших от коронавируса, входят Италия, Китай и Испания. Днём ранее в первую тройку входили США.

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