Киев, , 21:55 — REGNUM Количество лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 100 на Украине. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба администрации Киевской и Тернопольской областей, в которых выявлены новые случаи заражения.

Заражение коронавирусной инфекцией было подтверждено у двух жителей Тернопольской области. Всего в регионе зафиксировано четыре случая заражения. Один из пациентов находится в реанимации.

Ещё один новый случай заражения коронавирусом был выявлен в Киевской области в городе Бровары. Коронавирусом заразилась 21-летняя девушка, её состояние оценивается как средней степени тяжести. Отмечается, что, по предварительным данным, девушка общалась с иностранными гражданами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о дополнительной помощи, которую попросил президент Украины Владимир Зеленский у правительства Китая.

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