Москва, , 21:39 — REGNUM Пассажиров трамваев, автобусов и метро Москвы информируют о защите от коронавируса с помощью интерактивных табло. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы в своём Telegram-канале.

«Теперь каждый день в трамваях, автобусах и метро информируем вас (тех, кто ещё не самоизолировался) о том, как защититься от коронавируса», — отмечается в сообщении.

На интерактивных табло отображается текст с советами по предотвращению заражения коронавирусом, следует из опубликованных фотографий.

Департамент пожелал жителям столицы быть здоровыми и беречь себя.