Курск, , 21:20 — REGNUM В Курске с 25 марта будет работать мобильный комплекс для исследования желающих на коронавирусную инфекцию. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

На Театральной площади на наличие инфекции будут бесплатно тестировать всех желающих, у которых нет симптомов заболеваний. Для этого нужно предварительно записаться и в назначенный день иметь с собой паспорт, а результаты курянам отправят по электронной почте.

Меди подчёркивают, что все прибывшие на тестирование должны соблюдать меры профилактики и находиться друг от друга на расстоянии не менее 1,5 метра. При этом тех, у кого есть симптомы ОРВИ, просят остаться дома и вызвать врача к себе.

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