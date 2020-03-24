Москва, , 21:17 — REGNUM Россия будет вывозить поездом со своей территории только тех граждан Украины, которые этого захотят. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение МИД РФ.

«Речь идёт исключительно об оказании содействия лицам, выразившим добровольное желание вернуться в свою страну с учётом сложной ситуации с коронавирусом», — заявили в ведомстве.

В МИД РФ подчеркнули, что речи о депортации всех граждан Украины, находящихся в России, не идёт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство РФ поручило ряду министерств и ведомств организовать депортацию поездом граждан Украины из РФ и граждан России с украинской территории. Позднее в РЖД заявили об организации поезда Киев — Москва — Киев, который 27 марта вывезет граждан РФ с Украины, а 28 марта повезёт обратно украинских граждан.

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