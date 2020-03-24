Ашхабад, , 21:05 — REGNUM Туркмения заняла 95-е место среди 153 стран во всемирном рейтинге счастья, подготовленном аналитиками подразделения ООН по поиску решений стабильного развития.

Среди постсоветских стран наиболее счастливыми странами авторы рейтинга посчитали Узбекистан, которому присудили 38-е место, Казахстан — 50-е место и Молдавия — 70-е место.

Чуть менее счастливо население Таджикистана, которому присудили 71-е место, России — 73-е место, Киргизии — 74-е место и Белоруссии — 75-е место.

Затем следуют Азербайджан — 89-е место, Армения — 116-е место и Грузия — 117-е место.

На территории бывшего СССР наименее счастливы жители Украины, которая заняла только 123-ю строчку всемирного рейтинга счастья.

Самыми счастливыми странами в мире аналитики ООН назвали Финляндию, Данию и Швейцарию. Также в топ-10 смогли попасть Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург.

Самыми несчастливыми признаны Афганистан, Южный Судан, Зимбабве, Руанда и Центральноафриканская Республика.