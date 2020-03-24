Москва, , 21:05 — REGNUM Эксперты ОНФ уверены, что перенос сроков реформы института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки означает отказ от проведения «мусорной реформы» и, как следствие, неисполнение целевых показателей нацпроекта «Экология» по обработке и утилизации отходов либо проведение реформы за счет жителей.

Напомним, что в послании Федеральному собранию президент России, лидер ОНФ Владимир Путин поручил разработать и утвердить концепцию совершенствования института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки до 31 марта 2020 г. Однако Министерство природных ресурсов не сможет выполнить это поручение в срок, пишет газета «Коммерсантъ». По данным издания, ведомство предлагает отложить реформу до конца 2021 г., ссылаясь на пандемию коронавируса и сложную экономическую ситуацию.

«Самая простая позиция — обвинить во всем кризис и ничего не делать, — заявил эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» Александр Коган, — Мы анализировали ход реформы. Согласно региональным программам обращения с отходами у нас в стране к 2024 году должно быть построено 1 200 объектов. Мы понимаем, какой для этого требуется объем инвестиций. Сегодня единственным источником финансирования являются деньги, собираемые с жителей по тарифу за обращение с ТКО. Если дополнительного источника не будет, это приведет к повышению тарифов, чего мы допустить не можем. Поэтому самый логичный путь — это совершенствование механизмов РОП. Мы настаиваем на том, чтобы поручения президента Российской Федерации были выполнены четко в установленный срок».

Введение РОП с 2017 г. не привело к увеличению масштабов переработки отходов и росту использования производителями и импортерами товаров переработанной, биоразлагаемой упаковки, отмечают эксперты Народного фронта. В регионах не выстроена система сбора использованной упаковки и утративших потребительские свойства товаров. Объем поступлений экологического сбора существенно ниже, чем ожидался, поступило всего 2,42 млрд за 2019 г. на всю страну, этого недостаточно для строительства инфраструктуры обращения с ТКО.

Таким образом, сегодня для строительства и модернизации инфраструктуры обращения с отходами доступны только возвратные источники финансирования (частные инвестиции и механизмы Российского экологического оператора). Если использовать только их, то это неминуемо приведет к росту тарифов для граждан.

«Мы считаем, что переносить сроки принятия концепции нецелесообразно. Введение РОП поможет субъектам наладить систему раздельного сбора ТКО и определить наконец-то ответственного за это. Регоператорам смогут компенсировать расходы на транспортирование и обработку ТКО, что в будущем позволит удержать плату граждан», — считает эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» Руслан Губайдуллин.

«Нельзя допустить ситуации, что сейчас мы снова будем беречь бизнес, а природа и люди, которые ждут закрытия работавших десятилетия полигонов и открытия современных перерабатывающих заводов, снова подождут», — добавил Алексан6др Коган.

Именно поэтому эксперты ОНФ призывают к тому, чтобы реформа института расширенной ответственности производителей и импортеров была проведена своевременно. Общественники готовы войти в рабочую группу и внести свои предложения по реформе института РОП.