Москва, 24 марта 2020, 21:05 — REGNUM Эксперты ОНФ уверены, что перенос сроков реформы института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки означает отказ от проведения «мусорной реформы» и, как следствие, неисполнение целевых показателей нацпроекта «Экология» по обработке и утилизации отходов либо проведение реформы за счет жителей.
Напомним, что в послании Федеральному собранию президент России, лидер ОНФ Владимир Путин поручил разработать и утвердить концепцию совершенствования института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки до 31 марта 2020 г. Однако Министерство природных ресурсов не сможет выполнить это поручение в срок, пишет газета «Коммерсантъ». По данным издания, ведомство предлагает отложить реформу до конца 2021 г., ссылаясь на пандемию коронавируса и сложную экономическую ситуацию.
Введение РОП с 2017 г. не привело к увеличению масштабов переработки отходов и росту использования производителями и импортерами товаров переработанной, биоразлагаемой упаковки, отмечают эксперты Народного фронта. В регионах не выстроена система сбора использованной упаковки и утративших потребительские свойства товаров. Объем поступлений экологического сбора существенно ниже, чем ожидался, поступило всего 2,42 млрд за 2019 г. на всю страну, этого недостаточно для строительства инфраструктуры обращения с ТКО.
Таким образом, сегодня для строительства и модернизации инфраструктуры обращения с отходами доступны только возвратные источники финансирования (частные инвестиции и механизмы Российского экологического оператора). Если использовать только их, то это неминуемо приведет к росту тарифов для граждан.
Именно поэтому эксперты ОНФ призывают к тому, чтобы реформа института расширенной ответственности производителей и импортеров была проведена своевременно. Общественники готовы войти в рабочую группу и внести свои предложения по реформе института РОП.