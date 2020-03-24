Москва, , 21:04 — REGNUM В российских больницах хватит мест в случаях роста числа заражённых коронавирусом. Об этом в интервью передаче «Право на справедливость» на Первом канале заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Мест в больницах хватит, система перейдёт на другой формат», — сказал Мурашко.

Он отметил, что оборудования в российских клиниках также хватает, и, несмотря на это, в целях резерва его закупается ещё больше. По мнению Мурашко, самое опасное — «если заболеет большое количество людей одновременно».

В этих целях, отметил министр, система здравоохранения занята «здоровьесберегающим поведением».