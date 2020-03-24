Женева, Швейцария, , 20:54 — REGNUM США потенциально могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса COVID-19. Об этом заявила на брифинге 24 марта официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

По её словам, Европа и Соденинённые Штаты в настоящее время являются главными очагами вспышки коронавируса. На них приходится 85% новых случаев заболевания, подтверждённых за последние сутки, причем 40% из этого числа зафиксировано на территории США.

Напомним, согласно последним данным, число жертв нового коронавируса в Соединённых Штатах достигло уже 600 человек, количество подтверждённых случаев заболевания приблизилось к 50 тысячам.