Москва, , 20:53 — REGNUM Федерация еврейских общин России приняла решение о закрытии российских синагог в целях предотвращения распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФЕОР.

Отмечается, что главный раввин РФ Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода направили письма в общины «с рекомендацией закрыть для регулярного посещения синагоги, общинные центры и детские образовательные учреждения». Помимо этого, рекомендовано временно отказаться от проведения общественных трапез на Шаббат.

В заявлении говорится, что, несмотря на отсутствие подтверждённых случаев заражения коронавирусом в большинстве российских регионов, данная мера является превентивной.