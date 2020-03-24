Москва, , 20:52 — REGNUM Все синагоги в России закрылись для посещения из-за ситуации с коронавирусом, сообщили 24 марта в пресс-службе Московского еврейского общинного центра.

«В регионах России закрылись синагоги, работа общины переходит в новый формат», — говорится в сообщении.

Еврейская община продолжает при этом свою деятельность: проводятся дистанционные уроки Торы, «открываются горячие линии по еврейским вопросам», на дистанционное обучение переводятся еврейские образовательные учреждения.

Напомним, письмо с рекомендацией закрыть синагоги для регулярного посещения было направлено на минувшей неделе в еврейские общины главным раввином РФ Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой.

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