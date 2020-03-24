Тирана, , 22:21 — REGNUM 24 марта в Инфекционном госпитале Тираны скончался 49-летний мужчина. Таким образом, число жертв заболевания, вызываемого коронавирусом, в Албании увеличилось до пяти.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, за последние сутки в стране было проведено 74 теста на коронавирус, 19 из которых показали положительный результат. Таким образом, число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Албании увеличилось до 123. Вирус был обнаружен в трех новых городах — Леже, Хасе и Берате.

На данный момент уже 10 жителей Албании излечились от заболевания, вызванного коронавирусом.

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