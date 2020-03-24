Рейкьявик, , 20:36 — REGNUM В Исландии один из местных жителей заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса. Об этом сегодня, 24 марта, пишет журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.

Исландские специалисты выяснили, что второй штамм является мутацией первоначальной версии коронавируса, который появился в китайском городе Ухань. Специалисты считают, что речь может идти о первом известном случае двойного заражения.

Предположительно мутировавший штамм является более агрессивным, так как его носитель заразил контактировавших с ним людей именно этим штаммом.

Исландские ученые проверили международные базы данных — за пределами Исландии такая разновидность коронавируса еще не встречалась. Исследования продолжаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Исландии на сегодняшний день 588 случаев заражения коронавирусом.