Кишинёв, , 20:33 — REGNUM Китай направит в Молдавию три тонны лекарств и необходимого медицинского оборудования для противостоянию пандемии коронавируса COVID-19. Как передает ИА ИА REGNUM, президент Молдавии Игорь Додон обсудил эту тему с послом Китая в Кишиневе Чжаном Инхуном.

Груз включает в себя медикаменты, необходимые медицинские материалы и оборудование, в том числе 100 тысяч защитных респираторов, более 2500 тестов для диагностики заболевания

Додон поблагодарил Китай за помощь в борьбе и предотвращении распространения коронавируса нового типа. «Эта помощь крайне важна сейчас, в рамках мер, предпринимаемых властями Республики Молдова в борьбе с пандемией вируса COVID-19», — сказал он.

Также Молдавия ожидает партию медицинской помощи от России, в том числе тесты для диагностики коронавируса COVID-19, медикаменты и медицинское оборудование.

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