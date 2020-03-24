Челябинск, , 20:16 — REGNUM В Челябинской области малый и средний бизнес получили шансы на финансовую поддержку. Эти меры являются не менее важным блоком, заявил губернатор Алексей Текслер, сообщает его пресс-служба.

В частности, прорабатывается вопрос о дополнительных мерах поддержки из областного Фонда развития предпринимательства. Он, а также областной Фонд финансирования промышленности и предпринимательства, будут докапитализированы и смогут предоставлять малому и среднему бизнесу микрозаймы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Южном Урале разработан план по устойчивому развитию экономики. Также определён перечень сфер, больше всего пострадавших от ситуации с пандемией коронавируса.

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