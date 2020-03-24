Приштина, , 23:31 — REGNUM 24 марта представители Демократического института Косово при поддержке 14 других неправительственных организаций Косово обратились к лидерам политических партий Косово с призывом предотвратить возникновение институционального кризиса в условиях пандемии коронавируса и отказаться от вынесения вотума недоверия премьер-министру Альбина Курти.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, инициатором вынесения вотума недоверия правительству Курти стала Демократическая лига Косово, принявшая решение о выходе из правящей коалиции с партией премьер-министра «Движение за самоопределение» из-за противоречий по пошлине 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины и по вопросу о необходимости введения режима ЧП в крае. Лидеры гражданских организаций Косово в своем открытом письме заявили, что в условиях коронавируса «Лиге» и «Движению» следует отбросить противоречия и продолжить работать в коалиции на благо общества.

Спикер парламента Косово и заместитель председателя «Лиги» Вьоса Османи солидарна с представителями гражданского общество и призывает депутатов голосовать против вынесения вотума недоверия правительству Альбина Курти на заседании, которое состоится в 25 марта в 11:00.

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