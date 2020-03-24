Скопье, , 22:19 — REGNUM 23 марта правительство Северной Македонии приняло решение о снятии ввозной пошлины на медицинское оборудование.

В сообщении пресс-службы правительства говорится, что «Данное решение преследует цель справиться с возможными неровностями рынка, связанными с провозглашением пандемии коронавируса Всемирной организацией здравоохранения и ограничительными мерами в форме ограничений на экспорт подобной продукции, принятыми отдельными странами».

Также в стране действует запрет на повышение розничных и оптовых цен до окончания действия режима чрезвычайного положения.

Напомним, до настоящего времени ЕС не отменил запрет на экспорт медицинского оборудования для Северной Македонии — столь необходимые средства страна закупает у Китая.

В стране уже выявлено 148 случаев заболевания коронавирусом.

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