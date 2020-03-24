Кишинёв, , 20:08 — REGNUM За последние сутки в Молдавии выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, из которых три — завезены гражданами, приехавшими с Украины, из Франции и Великобритании. Об этом сообщила министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну, передает ИА REGNUM.

Еще 13 новых случаев — локального заражения. Общее число зараженных новым коронавирусом в Молдавии достигло 125.

Коронавирусную инфекцию в Молдавию, отметим, завезли гастарбайтеры, вернувшиеся из Италии, где находятся около 200 тыс. молдавских трудовых мигрантов.