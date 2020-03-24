Прая, , 20:10 — REGNUM Первый случай летального исхода от заболевания, вызванного коронавирусом, зафиксирован в Кабо-Верде. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Скончался пожилой мужчина, турист из Великобритании, прибывший в Кабо-Верде в начале марта. Он же стал первым человеком на территории островного государства, у которого был выявлен коронавирус.

Правительство Кабо-Верде ввело обязательный карантин для приезжающих в страну с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о первом выявленном случае заражения коронавирусом на территории Кабо-Верде.

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