Москва, , 20:04 — REGNUM Для организации эвакуации граждан Украины из РФ и граждан России с украинской территории будет назначен специальный поезд 906/905, следующий по маршруту Киев — Москва — Киев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.

В составе поезда 18 вагонов — то есть порядка 800 мест. Уже 27 марта поезд отправится из Киева в Москву, 28 марта приедет в российскую столицу, и в этот же день отправится назад в Киев. Поезд проследует без остановок для посадки и высадки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство РФ поручило Минтрансу РФ совместно с МВД России, Роспотребнадзором и ФСБ России организовать единовременный вывоз железнодорожным транспортом граждан Украины из РФ и российских граждан с Украины.