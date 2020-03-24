Ижевск, 24 марта 2020, 20:04 — REGNUM В Удмуртии медики продолжают динамическое наблюдение в отношении 423 жителей республики. Об этом сообщает региональное правительство.
С 31 января с симптомами различных острых респираторных вирусных заболеваний наблюдались 625 человек, включая 64 несовершеннолетних.
Госпитализировано с различными сезонными респираторными заболеваниями 87 человек, в том числе 19 детей, 49 человек выписали из больниц.
В инфекционной больнице продолжают лечение 37 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии действует режим повышенной готовности. 23 марта в республике подтвердились два случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Оба пациента приехали из-за рубежа.