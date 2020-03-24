Пекин, , 20:01 — REGNUM В Китае принимаются меры по предотвращению повторной вспышки вирусной пневмонии, которая, как полагают, теперь может быть завезена из-за границы, сообщает 24 марта Синьхуа.

По заявлению авторитетного эпидемиолога У Цзунью, из Китайского центра по профилактике и контролю за заболеваниями, в стране созданы «три линии обороны». Передовую составляют таможенники, в обязанности которым вменено измерение температуры прибывающих в страну пассажиров. Таким путём было выявлено немало инфицированных. Второй линией считается обязательный карантин, в который помещаются все приехавшие из-за границы.

Третью линию составляют медработники, однако, по словам специалиста, все случаи заболевания фиксировались до этой линии, на более ранних стадиях контроля.

Как сообщил У Цзунью на специально созванной для этого пресс-конференции, Китай в состоянии предотвратить рецидив эпидемии.