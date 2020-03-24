Ухань, Китай, , 20:01 — REGNUM Китайская железнодорожная компания China Railway сообщила о частичном восстановлении транспортного сообщения с городом Ухань, пребывающим в карантине из-за эпидемии коронавируса.

Об этом 24 марта сообщила пресс-служба компании.

Железнодорожное сообщение с Уханем будет частично восстановлено с 28 марта. Кроме того, с 25 марта отменяются ограничения на поездки по территории провинции Хубэй, административным центром которой является Ухань.

Уточняется, что с 28 марта будет разрешен въезд в Ухань, а с 8 апреля откроют и выезд.

Тем не менее, перемещения людей будут частично ограничены. Разрешения получат только проверенные врачами люди.

Как сообщало ИА REGNUM, китайский город Ухань из-за вспышки коронавируса почти два месяца существовал почти в полной изоляции. Власти КНР ввели беспрецедентные меры карантина.

За последние несколько суток в Ухане был выявлен только один новый случай заражения коронавирусом COVID-19.

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