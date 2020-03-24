Скопье, , 22:12 — REGNUM Министерство здравоохранения сообщило, что к 12:00 24 марта в стране было зафиксировано 12 новых случаев заболевания COVID-19.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, число заболевших в стране достигло 148 человек.

В стране введен режим чрезвычайного положения и комендантский час. С сегодняшнего дня университеты Северной Македонии перешли на дистанционное обучение.

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