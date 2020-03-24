Москва, , 19:58 — REGNUM Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России поручил Минздраву проработать вопрос об использовании лекарств вне показаний при оказании помощи инфицированным. Об этом сообщает 24 марта пресс-служба правительства России.

«Минздраву совместно с Минпромторгом и Роспотребнадзором проработать вопрос о целесообразности использования лекарственных препаратов вне показаний, указанных в инструкции по медицинскому применению, при оказании помощи больным, инфицированным новой коронавирусной инфекцией», — говорится в документе.

Как уточняется, в подобных случаях должны будут указываться основания для применения таких лекарственных препаратов и доказательная база эффективности их применения.

О результатах рассмотрения вопросу Минздраву поручено доложить в правительство до 26 марта.