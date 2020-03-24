Кострома, , 19:53 — REGNUM В Костромской области открылась дополнительная лаборатория по выявлению коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

В централизованной лаборатории на улице Профсоюзной в Костроме будут проверять анализы горожан, вернувшихся на малую родину из-за границы. Биоматериал у костромичей будут брать на 10-й день домашней изоляции.

Анализы людей с проявлениями простудных заболеваний или пневмонии по-прежнему обследуются в Центре гигиены и эпидемиологии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о создании штабов по профилактике коронавируса во всех муниципалитетах региона. Губернатор Сергей Ситников попросил региональное Управление МВД контролировать соблюдение карантина гражданами, вернувшимися из-за границы.

По данным на 24 марта 2020 года, в Костромской области не выявлено случаев заболевания COVID-19.

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