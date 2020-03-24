Москва, , 19:51 — REGNUM Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России направил в регионы рекомендации по распределению средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает 24 марта пресс-служба правительства России.

Согласно документу, органам исполнительной власти субъектов Федерации рекомендовано при распределении медицинских масок «исходить из необходимости первоочередного обеспечения ими медицинских работников и иных лиц, контактирующих с заболевшими новой коронавирусной инфекцией (имеющими признаки такого заболевания)».

Напомним, ранее сегодня в Государственную думу был внесён законопроект о введении штрафов за спекуляцию средствами индивидуальной защиты и лекарственными средствами в размере от 75 тысяч до 6 миллионов рублей.