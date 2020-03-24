Челябинск, , 19:51 — REGNUM В Челябинске двое граждан осуждены за нападение на судебного пристава. Они избили его в декабре 2018 года, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Курчатовский районный суд установил, что эти граждане напали на него во время совершения им исполнительных действий. Гражданин получил сотрясение головного мозга. Эксперты оценили это как лёгкий вред здоровью.

За нападение на пристава граждане получили 4 и 5 лет условного лишения свободы. Такой же срок суд определил в качестве испытательного.