Кишинёв, , 19:49 — REGNUM Россия эвакуирует из Молдавии российских граждан России, проживающих в этой стране, и изъявивших желание вернуться домой. Об этом, как передает ИА REGNUM, говорилось на прошедшей 24 марта встрече президента Молдавии Игоря Додона с послом России в Кишиневе Олегом Васнецовым.

Для эвакуации российской стороной будут организованы специальные авиарейсы. Президент Додон попросил, чтобы теми же рейсами в Молдавию доставили молдавских граждан из Москвы, которые пожелают попасть домой.

Ранее, напомним, США эвакуировали своих граждан из Молдавии. В республике объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса COVID-19.

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