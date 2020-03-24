Челябинск, , 19:43 — REGNUM В Челябинске на территории городского бора нежилое здание является заброшенным и может быть опасно для людей. Владельцу объекта предписано привести его в безопасное состояние, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В ходе проведённой проверки выяснилось, что это здание не эксплуатируется. У него нет ни дверей, ни окон, территория, которая к нему прилегает, не ограждена, есть свободный доступ внутрь. Также не исключено обрушение конструкций и частей отделки.

Также оказалось, что здание и территория возле него завалены мусором. При этом объект находится поблизости от зоны отдыха граждан и спортивных объектов. Прокуратура направила являющемуся собственником здания юридическому лицу представление с требованием устранить выявленные нарушения. Ход устранения находится на контроле у прокуратуры.