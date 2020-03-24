Санкт-Петербург, 24 марта 2020, 19:42 — REGNUM В Петербурге назвали суммы, которые необходимы для лечения больных коронавирусом. По словам вице-губернатора Евгения Елина, лечение больного коронавирусом в средней степени тяжести обойдется в день в 140 тыс. рублей.
Вице-губернатор добавил, что в Смольном на базе комитета по промышленности заработала горячая линия, по которой представители малого и среднего бизнеса могут получить юридическую консультацию в связи с массовыми закрытиями учреждений из-за коронавируса. Но Елин призвал не относиться к этому как к некой «волшебной палочке» по вышеупомянутым причинам.
Напомним, сейчас в клинической инфекционной больнице им. Боткина находится 342 пациента с подозрением на новый вид коронавируса и 19 пациентов с подтвержденной инфекцией.
Читайте ранее в этом сюжете: В Боткина в Петербурге с подозрением на коронавирус находится 342 пациента