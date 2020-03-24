Москва, , 19:38 — REGNUM Министерство транспорта России должно организовать вывоз граждан Российской Федерации из Арабской Республики Египет с привлечением сил и средств белорусской авиакомпании «Белавиа». Об этом сказано в поручении правительства, сделанном сегодня, 24 марта, по итогам совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что сегодня власти России приняли принципиальное решение вывозить своих граждан из стран, которые закрылись на период пандемии коронавирусной инфекции.

Касательно Египта, поручено, чтобы российских граждан из этой страны вывозили с привлечением сил и средств белорусской авиакомпании «Белавиа» в счет ее задолженности перед Российской Федерацией за аэронавигационные услуги.