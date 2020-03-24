Кито, , 19:38 — REGNUM Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы на Галапагосских островах. Об этом 24 марта сообщает газета Comercio ссылаясь на власти островов, находящихся в Тихом океане и принадлежащих Эквадору.

Глава правительства Галапагосов Норман Рэй рассказал, что несмотря на все предпринятые меры, коронавирусной инфекции удалось проникнуть на архипелаг. Были выявлены четыре случая заражения коронавирусом на территории островов.

Люди, заражённые коронавирусом, проживают на островах Санта-Крус и Сан-Кристобаль. Один из пациентов находится в критическом состоянии.

На сегодняшний день в самом Эквадоре выявлено 1049 случаев коронавирусной инфекции, жертвами COVID-19 стали 27 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отставке главы министерств здравоохранения и труда Эквадора в условиях возросшего числа заразившихся коронавирусом. В стране объявлен режим ЧП.

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