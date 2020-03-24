Кишинёв, , 19:29 — REGNUM Россия предоставит Молдавии партию медицинской помощи в виде тестов для диагностики коронавируса COVID-19, медикаментов и оборудования. Об этом, как передает ИА REGNUM, говорилось на прошедшей 24 марта встрече президента Молдавии Игоря Додона с послом России в Кишиневе Олегом Васнецовым.

Додон поблагодарил руководство России за готовящуюся отправку в Кишинев партию медпомощи.

На встрече говорили, что пандемия коронавируса не должна препятствовать диалогу между Молдавией и Россией, и более того, «этот глобальный кризис еще больше сплотит два братских народа».

Обсудили также тему предоставления в ближайшее время Молдавии российского кредита в размере 200 млн. евро на ремонт дорог. Додон отметил, что российская сторона уже внесла соответствующие изменения в бюджет на 2020 год.

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