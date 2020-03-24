Осло, , 19:27 — REGNUM Действие введённых на фоне распространения вируса SARS-CoV-2 ограничительных мер в Норвегии продлевается до 13 апреля, сообщает 24 марта Норвежское телеграфное бюро.

По словам норвежского премьер-министра Эрны Сульберг, «серьёзные ограничения» будут продолжать действовать на территории страны.

Уточняется, что в стране продлевается отмена занятий в образовательных учреждениях, в том числе и дошкольных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Норвегии число заражённых новым коронавирусом составляет 2647, смертельных случаев 11, выздоровели шесть человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Число больных с COVID-19 в Норвегии превысило 2,7 тысячи